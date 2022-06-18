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1 час назад

Бедрос Киркоров объяснил, почему уехал от жены

Ирина Лебедева

Отец Филиппа Киркорова много лет был счастлив во втором браке. После смерти матери Филиппа Киркоров-старший нашел свое счастье в Новгородской области. Там он познакомился с директором совхоза «Трудовик» Людмилой Смирновой, которая и стала его второй супругой.

Бедрос Киркоров объяснил, почему уехал от жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бедрос и Людмила создали свое фермерское хозяйство под Великим Новгородом. Людмила и по сей день живет там, - пишет СтарХит. Но Бедрос перебрался в особняк сына после рождения внуков. Как объясняет сам 90-летний артист, он не разводился с супругой, и они время от времени видятся, но любовь к внукам у него превыше всего.

«Когда родились внуки, я забрал все свои вещи и уехал к ним в Москву. Предлагал и ей, но она патриотка своего города. Мы не развелись, она приезжает ко мне. Но здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное», - объясняет Киркоров-старший.

Бедрос Киркоров рассчитывал отметить свой 90-й день рождения скромно, в кругу семьи, но его сын не смог допустить такого и подготовил грандиозный праздник.

Певец привез отца в ресторан, где его с криками «с юбилеем, наш дорогой», встретило 90 гостей. В их числе оказались Дмитрий Песков, Николай Басков, Евгений Петросян, Лариса Долина, семья Маликовых и другие.

Именинника сюрприз растрогал до слез. Он поблагодарил сына за него и отметил, что певец его «как всегда удивил».

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