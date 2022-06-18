Пригожин хочет создать российский аналог «Евровидения» в Крыму

Продюсер Иосиф Пригожин задумался о создании российского аналога «Евровидения», в котором бы могли принимать участие все страны, в том числе США. Местом проведения он выбрал Крым. Этой задумкой Пригожин поделился с радиостанцией «Говорит Москва».
«У меня есть такие мысли, планов пока нет. Я предлагаю сделать это в Крыму, там курортное место. На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен. Я знаю, как сделать так, чтобы все европейцы и американцы приняли участие в нашем конкурсе. У меня есть опыт», — сказал продюсер.
Николай Басков еще в конце мая предложил создать российский аналог «Евровидения». Некоторые из звезд его поддержали, например, певица Лариса Долина.
Россия в этом и будущем году отстранена от участия в европейском конкурсе. В 2023-м он должен был проходить на Украине, однако 17 июня Европейский вещательный союз отказал стране в проведении «Евровидения» из-за сложностей в обеспечении безопасности участников. В Союзе рассматривают возможность проведения конкурса в Великобритании. На Украине не согласны с этим решением.
Ранее Пригожин назвал перенос «Евровидения» издевательством над украинцами.