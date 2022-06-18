«Это глупо»: Шаляпин о ситуации с замком Галкина

В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается тема изъятия замка Максима Галкина в связи с тем, что артист покинул Россию и в негативном ключе высказывается о нынешней политической ситуации Россия - Украина.

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Сообщается, что жители деревни Грязь выступили с инициативой забрать особняк звездной четы, подобные высказывания делают и некоторые представители шоу-бизнеса.

Журналисты издания teleprogramma.pro поговорили на эту тему с певцом Прохором Шаляпиным. Музыкант назвал слухи «глупым сотрясением воздуха».

«Это глупое сотрясание воздуха. На это никто не пойдет. Просто разговоры не про что. Если он попадает под какую-нибудь статью о дискредитации, то это одна история. Человека наказывают. Правосудие должно происходить в рамках закона. Просто отнять дом – это глупо», - сообщим Прохор.