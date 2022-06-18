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1 час назад

«Это глупо»: Шаляпин о ситуации с замком Галкина

Ирина Лебедева

В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается тема изъятия замка Максима Галкина в связи с тем, что артист покинул Россию и в негативном ключе высказывается о нынешней политической ситуации Россия - Украина.

«Это глупо»: Шаляпин о ситуации с замком Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что жители деревни Грязь выступили с инициативой забрать особняк звездной четы, подобные высказывания делают и некоторые представители шоу-бизнеса.

Журналисты издания teleprogramma.pro поговорили на эту тему с певцом Прохором Шаляпиным. Музыкант назвал слухи «глупым сотрясением воздуха».

«Это глупое сотрясание воздуха. На это никто не пойдет. Просто разговоры не про что. Если он попадает под какую-нибудь статью о дискредитации, то это одна история. Человека наказывают. Правосудие должно происходить в рамках закона. Просто отнять дом – это глупо», - сообщим Прохор.

В мае стало известно, что Волгоградский суд приговорил мать Прохора Шаляпина к 3 годам и 3 месяцам условно за взяточничество и подлог. Суд освободил Колесникову от наказания за один эпизод взяточничества и два эпизода служебного подлога в связи с истечением срока давности. Сам шоумен предполагает, что за травлей его матери стоят некие доброжелатели.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Максим Галкин,
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