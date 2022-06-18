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13 минут назад

«Боли страшные»: Антонов рассказал о состоянии после операции

Ирина Лебедева

Юрий Антонов год назад перенес операцию по замене коленного сустава. Но несмотря на то, что прошел уж довольно значительный период времени, певец вынужден посещать реабилитационные центры, поскольку очень страдает от болей.

«Боли страшные»: Антонов рассказал о состоянии после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не так давно вышел из центра. Восстанавливаюсь. Конечно, боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то… В общем, все такое. Я выполняю все предписания», — пожаловался Юрий Михайлович.

Как рассказывает СтарХит, проблемы с суставами у Антонова начались в 2018 году. Именно тогда он начал ходить с тростью А два года назад Юрий Михайлович сильно подвернул ногу. После этого артиста прооперировали в больнице в Австрии, но предупредили, что дело идет к полной замене всего сустава. Печальные прогнозы медиков сбылись.

Ранее менеджер Антонова заявил, что музыкант решил сделать перерыв в музыкальной карьере из-за проблем с коленом.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,
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