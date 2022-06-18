«Боли страшные»: Антонов рассказал о состоянии после операции

«Я не так давно вышел из центра. Восстанавливаюсь. Конечно, боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то… В общем, все такое. Я выполняю все предписания», — пожаловался Юрий Михайлович.