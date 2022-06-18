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1 час назад

МакSим дала первый сольный концерт в Москве после выхода из комы

Мослента

В пятницу, 17 июня, певица МакSим дала первый после выхода из комы сольный концерт. Представление прошло на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве, снимки с места событий опубликовали NEWS.ru.

МакSим дала первый сольный концерт после выхода из комы
Фото: ТАССТАСС

Концерт на открытой площадке прошел под девизом «Спасибо». На кадрах видно, что зрители пришли поддержать артистку и послушать хиты МакSим разных лет, несмотря на дождь.

В июне 2021 года певица попала в реанимацию клинической больницы №52. Примерно полтора месяца МакSим находилась в состоянии медикаментозного сна. Из больницы звезду выписали в августе.

Выступление на ВДНХ певица анонсировала весной текущего года.

«Я уверена, что зрители знают все слова и поддержат меня в любом случае — даже если я что-то забуду», — отметила МакSим.

Шоу-бизнес,ВДНХ,
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