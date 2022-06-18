МакSим дала первый сольный концерт после выхода из комы

В пятницу, 17 июня, певица МакSим дала первый после выхода из комы сольный концерт. Представление прошло на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве, снимки с места событий опубликовали NEWS.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Концерт на открытой площадке прошел под девизом «Спасибо». На кадрах видно, что зрители пришли поддержать артистку и послушать хиты МакSим разных лет, несмотря на дождь.

В июне 2021 года певица попала в реанимацию клинической больницы №52. Примерно полтора месяца МакSим находилась в состоянии медикаментозного сна. Из больницы звезду выписали в августе.

Выступление на ВДНХ певица анонсировала весной текущего года.