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1 час назад

Гурцкая прокомментировала шутку Собчак в свой адрес

Ирина Лебедева

Диана Гурцкая накануне побывала на ПМЭФ. Ксения Собчак ядовито пошутила по этому поводу, сообщив, что незрячая с детства певица приехала «посмотреть на стенды» на ПМФ.

Гурцкая прокомментировала шутку Собчак в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соцсетях поднялась волна возмущения оскорбительными словами Ксении. Но сама Диана не стала принимать всерьез неудачную шутку. Певица сообщила, что Собчак вовсе не хотела ее обидеть, а с чувством юмора у нее все в порядке.

«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», —заявила Гурцкая.

Брат Дианы Гурцкой подтвердил слова родственницы. Он рассказал, что знаменитости вполне ладят между собой, - пишут unews24.

Сейчас Диана Гурцкая редко выступает на сцене. Она открыла реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Организует подопечным концерты и встречи со звездами. Также певица счастлива больше времени проводить с семьей.

Шоу-бизнес,Диана Гурцкая,Ксения Собчак,
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