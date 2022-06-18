Гурцкая прокомментировала шутку Собчак в свой адрес

Диана Гурцкая накануне побывала на ПМЭФ. Ксения Собчак ядовито пошутила по этому поводу, сообщив, что незрячая с детства певица приехала «посмотреть на стенды» на ПМФ.

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В соцсетях поднялась волна возмущения оскорбительными словами Ксении. Но сама Диана не стала принимать всерьез неудачную шутку. Певица сообщила, что Собчак вовсе не хотела ее обидеть, а с чувством юмора у нее все в порядке.

«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», —заявила Гурцкая.

Брат Дианы Гурцкой подтвердил слова родственницы. Он рассказал, что знаменитости вполне ладят между собой, - пишут unews24.