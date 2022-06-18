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35 минут назад

Собчак показала свой любимый способ расслабиться

Мослента

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале показала свой любимый способ расслабиться. Звезда призналась, что обожает баню и ходит туда каждую неделю.

Собчак показала свой любимый способ расслабиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованном знаменитой блондинкой фото можно увидеть стол со свечами и фруктами, на который она положила ноги. Многие подписчики предпочтение Собчак одобрили.

телеграм-канал Собчак

«Банька — это прекрасно!», «И очень полезно для иммунитета!», «Классно, я тоже люблю такое», «Прекрасный банный релакс!», «Ксения, это самый полезный отдых», — написали они.

В то же время несколько человек заметили, что без ног фото выглядело бы эстетичнее.

«Царская баня — с персиками, виноградом да золотыми статуями», — написал один из юзеров. Часть комментаторов предположила, что телеведущая отдыхает в компании балерины Анастасии Волочковой, которая тоже очень любит баню. «А веник где? Волочкова всегда с веником в бане фотоссесии устраивает», — отметил фолловер Собчак.

Ранее Собчак посмеялась над фото Волочковой на фоне шкафов. Журналистка сравнила снимок с теми, которые большинство россиян делали в советское время.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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