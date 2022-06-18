Врач объяснила, почему Фадеев снова набрал вес

«Там очень четкий лимитированный объем поступления пищи в желудок, чего нельзя нарушать. А мы знаем, что у Макса был серьезный стресс, связанный с роспуском его продюсерского центра. Затем возникли проблемы с певицей Наргиз. Все эти неблагоприятные обстоятельства привели к срыву и возникновению рецидива», - уверена Мухина.

Максим Фадеев в России пока не имеет ни одного звания, а вот в Европе и США у него были награды. Однако после того, что произошло в Украине, Фадеева вычеркнули из всех списков, где он фигурировал. Например, он был в книге мировых композиторов в США, но теперь у него нет такого звания. Кроме того, у Максима арестовали все счета на Западе, и он теперь не может с них снимать деньги.