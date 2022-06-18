Врач объяснила, почему Фадеев снова набрал вес

Год назад Максим Фадеев сбросил почти 100 килограммов, чем был очень доволен. Однако сейчас вес возвращается. Фадеев появился в программе «Север-шоу» Елены Север сильно располневшим и в безразмерных одеждах – балахонах.
Марият Мухина, известный диетолог, предположила, что причиной набора веса у музыкального продюсера Макса Фадеева стало увеличение объема желудка. То есть ранее Фадеев сделал бариатрическую операцию по его уменьшению и похудел. А потом случился рецидив, - информирует «Вечерняя Москва».
«По моему мнению, Максим Фадеев просто не смог удержать результат из-за того, что возник рецидив, — полагает эксперт. — Все-таки ожирение является полиорганным хроническим заболеванием. Если раньше его связывали с распущенным образом жизни, сейчас медицинское сообщество считает этот недуг серьезной проблемой», - сообщила врач.
После резекции желудка человек должен очень четко соблюдать предписания медиков.
«Там очень четкий лимитированный объем поступления пищи в желудок, чего нельзя нарушать. А мы знаем, что у Макса был серьезный стресс, связанный с роспуском его продюсерского центра. Затем возникли проблемы с певицей Наргиз. Все эти неблагоприятные обстоятельства привели к срыву и возникновению рецидива», - уверена Мухина.
Максим Фадеев в России пока не имеет ни одного звания, а вот в Европе и США у него были награды. Однако после того, что произошло в Украине, Фадеева вычеркнули из всех списков, где он фигурировал. Например, он был в книге мировых композиторов в США, но теперь у него нет такого звания. Кроме того, у Максима арестовали все счета на Западе, и он теперь не может с них снимать деньги.