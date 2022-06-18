Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением

Иван Краско рассказал, что у него настолько плохо со зрением, что ориентироваться на сцене ему помогает привычка. Народному артисту Российской Федерации 91 год, и врачи уже не обещают ему исцеления. Об этом пишет antenna-telesem.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Так получилось, что у меня серьезные проблемы со зрением — все вижу, как в тумане, нет резкости, не могу читать. Из-за того, что мой недуг связан с сетчаткой, уже ничего нельзя исправить», - рассказал Краско журналистам.

Причину столь неприятного состояния актер видит в том, что он много лет выходил на сцену под ослепляющий свет прожекторов.

«Если сейчас на сцене свет от софитов и прожекторов более мягкий и щадящий, то раньше бил в глаза, слепил, что и стало причиной моего заболевания. Ориентироваться на площадке Театра имени Комиссаржевской помогают рефлексы, выработанные за годы. Теперь приходится все воспринимать на слух», - признается актер.

Впрочем, расставаться с родным театром мэтр не собирается. По его словам, благодаря выходам на сцену он чувствует себя намного лучше, работа придает сил и пробуждает волю к жизни.