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1 час назад

«Они его заработали»: Поплавская о замке Галкина

Ирина Лебедева

Яна Поплавская прокомментировала инициативу некоторых своих коллег, утверждающих, что у Галкина и Пугачевой следует отобрать принадлежащий им замок в подмосковной деревне Грязь в связи с их отъездом из России.

«Они его заработали». Поплавская о замке Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яна Поплавская считает, что это было бы незаконно. У Максима официально оформлена собственность, он платит коммунальные платежи и положенные налоги. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Если будет экспроприация, то это получится как в песне: „Они все такие, а я не такой“. Это Семен Слепаков поет. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше? Мы, получается, нарушаем все юридические права. С какой стати отбирать имущество у людей, которые уехали. Они его заработали», - уверена актриса.

Другое дело, если вскроются какие-то махинации и окажется, что особняк возведен на украденные деньги. Но такие вещи должны быть доказаны судом.

«Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они, конечно, не должны. Но то, что куплено и заработано здесь — не может быть отобрано никогда», - резюмировала Поплавская.

Яна Поплавская – российская актриса и театральный педагог в программе “Место встречи” объяснила, почему певицы Ольги Бузовой не должно быть в спектаклях. По ее словам, этой звезде не место в государственных театрах.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Яна Поплавская,
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