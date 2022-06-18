«Они его заработали»: Поплавская о замке Галкина

Яна Поплавская прокомментировала инициативу некоторых своих коллег, утверждающих, что у Галкина и Пугачевой следует отобрать принадлежащий им замок в подмосковной деревне Грязь в связи с их отъездом из России.
Яна Поплавская считает, что это было бы незаконно. У Максима официально оформлена собственность, он платит коммунальные платежи и положенные налоги. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Если будет экспроприация, то это получится как в песне: „Они все такие, а я не такой“. Это Семен Слепаков поет. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше? Мы, получается, нарушаем все юридические права. С какой стати отбирать имущество у людей, которые уехали. Они его заработали», - уверена актриса.
Другое дело, если вскроются какие-то махинации и окажется, что особняк возведен на украденные деньги. Но такие вещи должны быть доказаны судом.
«Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они, конечно, не должны. Но то, что куплено и заработано здесь — не может быть отобрано никогда», - резюмировала Поплавская.
Яна Поплавская – российская актриса и театральный педагог в программе “Место встречи” объяснила, почему певицы Ольги Бузовой не должно быть в спектаклях. По ее словам, этой звезде не место в государственных театрах.