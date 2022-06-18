«Они его заработали»: Поплавская о замке Галкина

«Если будет экспроприация, то это получится как в песне: „Они все такие, а я не такой“. Это Семен Слепаков поет. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше? Мы, получается, нарушаем все юридические права. С какой стати отбирать имущество у людей, которые уехали. Они его заработали», - уверена актриса.