Стас Ярушин высказался об отношении к уехавшим за рубеж коллегам

Актер Стас Ярушин посетил Петербургский международный экномический форум (ПМЭФ-2022). Артист высказался об отношении к уехавшим за рубеж коллегам.

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Ярушин отметил, что старается не обсуждать знаменитостей, которые приняли решение уехать из России. Вместе с тем актер считает себя патриотом. Поэтому поступок коллег ему сложно понять.

«Есть *****-артисты, которые уехали куда-то и оттуда поливают нашу страну грязью», — приводит слова Ярушина издание «Народные Новости», входящее в Медиагруппу «Патриот».

Также артист добавил, что не планирует уезжать из России. По словам Ярушина, сейчас он сосредоточился на музыкальной карьере и в скором времени выпустит совместный альбом с Ларисой Долиной.

Ярушин также высказался о российском кинематографе. Он отметил, что не может судить его на профессиональном уровне, как Никита Михалков или Федор Бондарчук, потому что у него нет соответствующего образования.