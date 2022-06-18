Смерть легендарного лидера группы «Кино» Виктора Цоя могла быть «заказной». Об этом рассказал музыкант Илья Зудин.
На канале «Муз-ТВ» грядет большой документальный фильм, посвященный творчеству и гибели Виктора Цоя. Журналисты провели тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.
Зудин в беседе с журналистами «Муз-ТВ» сообщил, что в мире российского шоу-бизнеса настоящим виновником смерти основателя «Кино» считают продюсера группы Юрия Айзеншписа.
«Есть слух, что смерть Цоя заказал Айзеншпис, якобы они поссорились, не поделили деньги» — рассказал музыкант.
Близкие и поклонники Виктора Цоя отказываются верить, что певец погиб в автокатастрофе по трагической случайности. Многие считают, что Айзеншпис причастен к скоропостижному уходу звезды.