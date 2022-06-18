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1 час назад

Музыкант Зудин назвал имя возможного убийцы Виктора Цоя

Слово и Делоиещё 3

Смерть легендарного лидера группы «Кино» Виктора Цоя могла быть «заказной». Об этом рассказал музыкант Илья Зудин.

На канале «Муз-ТВ» грядет большой документальный фильм, посвященный творчеству и гибели Виктора Цоя. Журналисты провели тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.

Зудин в беседе с журналистами «Муз-ТВ» сообщил, что в мире российского шоу-бизнеса настоящим виновником смерти основателя «Кино» считают продюсера группы Юрия Айзеншписа.

«Есть слух, что смерть Цоя заказал Айзеншпис, якобы они поссорились, не поделили деньги» — рассказал музыкант.

Близкие и поклонники Виктора Цоя отказываются верить, что певец погиб в автокатастрофе по трагической случайности. Многие считают, что Айзеншпис причастен к скоропостижному уходу звезды.

Шоу-бизнес,Видео,Виктор Цой,
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