Смерть легендарного лидера группы «Кино» Виктора Цоя могла быть «заказной». Об этом рассказал музыкант Илья Зудин.

На канале «Муз-ТВ» грядет большой документальный фильм, посвященный творчеству и гибели Виктора Цоя. Журналисты провели тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.

Зудин в беседе с журналистами «Муз-ТВ» сообщил, что в мире российского шоу-бизнеса настоящим виновником смерти основателя «Кино» считают продюсера группы Юрия Айзеншписа.

«Есть слух, что смерть Цоя заказал Айзеншпис, якобы они поссорились, не поделили деньги» — рассказал музыкант.