Известный стендапер покинул Россию

«Мне повезло, что стендап был новым рэпом, и я смог скопить какие-то деньги на первое время в новой стране. Я два месяца живу в Стамбуле, и мне не нравится. Большинство моих коллег выбрали Тбилиси или Ереван, поэтому при выборе страны у меня была такая логика», — сказал комик.