Известный стендапер покинул Россию

Стендап-комик Денис Чужой уехал из России в Турцию. Как сообщает «Газета.ru», юморист выпустил новое видео, в котором утверждает, что после критики спецоперации на Украине ему начали поступать угрозы.
«Мне повезло, что стендап был новым рэпом, и я смог скопить какие-то деньги на первое время в новой стране. Я два месяца живу в Стамбуле, и мне не нравится. Большинство моих коллег выбрали Тбилиси или Ереван, поэтому при выборе страны у меня была такая логика», — сказал комик.
Чужой также отметил, что ближайший год он собирается пожить в Турции, где хочет написать «час материала на английском», после чего устроить с ним тур по Европе, а после «продать Netflix или HBO».