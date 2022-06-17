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1 час назад

Известный стендапер покинул Россию

Елена Прошина

Стендап-комик Денис Чужой уехал из России в Турцию. Как сообщает «Газета.ru», юморист выпустил новое видео, в котором утверждает, что после критики спецоперации на Украине ему начали поступать угрозы.

Известный стендапер покинул Россию
Фото: соцсетисоцсети

«Мне повезло, что стендап был новым рэпом, и я смог скопить какие-то деньги на первое время в новой стране. Я два месяца живу в Стамбуле, и мне не нравится. Большинство моих коллег выбрали Тбилиси или Ереван, поэтому при выборе страны у меня была такая логика», — сказал комик.

Чужой также отметил, что ближайший год он собирается пожить в Турции, где хочет написать «час материала на английском», после чего устроить с ним тур по Европе, а после «продать Netflix или HBO».

Шоу-бизнес,Netflix,
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