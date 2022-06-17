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1 час назад

Никас Сафронов продал NFT своей картины за 5 млн рублей

Елена Прошина

Художник Никас Сафронов продал NFT своей картины за 5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, на Петербургском экономическом форуме состоялся аукцион с распродажей невзаимозаменяемых токенов известных и эксклюзивных картин.

Никас Сафронов продал NFT своей картины за 5 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Среди проданных с молотка NFT оказалась цифровая копия одного из произведений Каземира Малевича за 200 тыс. рублей и рисунок хот-дога от Гарика Харламова за 650 тыс. рублей. Рекордсменом стал Сафронов. Уникальность его работы состоит в том, что оригинал вместе с двумя другими полотнами сейчас находится на Международной космической станции.

Художник отметил, что картины выбирал сам экипаж «Союза МС-21» перед отправкой на орбиту.

Отметим, что всего в аукционе приняли участие 20 работ, которые отбирались жюри РОСИЗО в рамках конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050». Отмечалось, что участники МПЭФ-2022 также смогут получить уникальный NFT-объект, если зарегистрируются на платформе Joys.space — первом российском NFT-маркетплейсе.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Никас Сафронов,
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