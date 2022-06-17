Моргенштерн закрыл свой ресторан в Москве

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что закрывает свой ресторан Kaif Provenance. Об этом сообщает kp.ru.

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Заведение проработало в Москве чуть меньше двух лет.

В мае ресторан на Большой Дмитровке оштрафовали на 1,5 млн руб.

«Привлечены к административной ответственности, штраф — 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Штраф наложили после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это. Продажу осуществляли под видом выездного обслуживания.