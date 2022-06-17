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18 минут назад

Моргенштерн закрыл свой ресторан в Москве

Газета.Ru

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что закрывает свой ресторан Kaif Provenance. Об этом сообщает kp.ru.

Моргенштерн закрыл свой ресторан в Москве
Фото: соцсетисоцсети

Заведение проработало в Москве чуть меньше двух лет.

В мае ресторан на Большой Дмитровке оштрафовали на 1,5 млн руб.

«Привлечены к административной ответственности, штраф — 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Штраф наложили после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это. Продажу осуществляли под видом выездного обслуживания.

Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Московский департамент торговли и услуг вместе с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы провели мероприятие по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в ресторане Kaif Provenance на Большой Дмитровке 24 ноября 2021 года.

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