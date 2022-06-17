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1 час назад

Сын Подольской и Преснякова получил травму

WomanHit.ru

Певица Наталья Подольская и ее супруг, певец Владимир Пресняков, с нетерпением ждали совместный отдых. Однако планы разрушились — их сын получил травму. Именно поэтому семья на время разделилась.

Сын Подольской и Преснякова сломал палец
Фото: соцсетисоцсети

«Мои любимые отдыхают! Должны были поехать всей семьей, но так получилось, что мы с Темой остались дома. Уже соскучился, жду возвращения и мечтаю оказаться в этом прекрасном месте всем вместе» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал в своем блоге артист.

Также Владимир поделился снимком с Артемием, где он сидит на инвалидном кресле с перебинтованной ногой.

«Первая пацанская царапина», — пошутил исполнитель.

Как оказалось, мальчик сломал мизинец.

А Наталья в это время отдыхает с младшим сыном Иваном в Турции.

«Я обожаю путешествия! Это очень важная часть моей жизни! Буквально живу ими. Когда заканчивается одно уже мечтаю о следующем! С появлением детей 90% поездок конечно с ними. Мы открываем новые страны, новые отели, видим красоту вокруг, ищем развлечения, сравниваем!» — призналась звезда.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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