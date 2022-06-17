Сын Подольской и Преснякова сломал палец

«Мои любимые отдыхают! Должны были поехать всей семьей, но так получилось, что мы с Темой остались дома. Уже соскучился, жду возвращения и мечтаю оказаться в этом прекрасном месте всем вместе» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал в своем блоге артист.