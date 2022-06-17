В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Уехавшая из России Чулпан Хаматова впервые выступила на сцене в Латвии

Lenta.ruиещё 1

Покинувшая Россию 46-летняя российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова впервые выступила на сцене Нового Рижского театра в Латвии. Об этом заявили представители культурного учреждения в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хаматова впервые выступила на сцене в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка приняла участие в постановке художественного руководителя культурного учреждения Алвиса Херманиса под названием Post Scriptum. В моноспектакле Хаматова сыграла главную и единственную роль, примерив на себя образы священника, насильника, учительницы, маленькой девочки и автора.

По словам Херманиса, сюжет постановки он посвятил «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий». В представлении были задействованы материалы российской журналистки Анны Политковской, а также глава романа Федора Достоевского «Бесы», запрещенная цензурой.

Свою речь артистка говорила на русском языке. В спектакле были также предусмотрены латышские субтитры.

Ранее бывшая свекровь актрисы, 83-летняя народная артистка России Ольга Волкова, заступилась за покинувшую страну Хаматову.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Анна Политковская,Федор Достоевский,Ольга Волкова,Екатерина Гордеева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители