Хаматова впервые выступила на сцене в Латвии

Покинувшая Россию 46-летняя российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова впервые выступила на сцене Нового Рижского театра в Латвии. Об этом заявили представители культурного учреждения в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артистка приняла участие в постановке художественного руководителя культурного учреждения Алвиса Херманиса под названием Post Scriptum. В моноспектакле Хаматова сыграла главную и единственную роль, примерив на себя образы священника, насильника, учительницы, маленькой девочки и автора.

По словам Херманиса, сюжет постановки он посвятил «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий». В представлении были задействованы материалы российской журналистки Анны Политковской, а также глава романа Федора Достоевского «Бесы», запрещенная цензурой.

Свою речь артистка говорила на русском языке. В спектакле были также предусмотрены латышские субтитры.

Ранее бывшая свекровь актрисы, 83-летняя народная артистка России Ольга Волкова, заступилась за покинувшую страну Хаматову.