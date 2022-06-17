Водонаева рассказала об отношении к русским в Италии

Блогер и журналист Алена Водонаева улетела в Италию, и рассказала о том, с каким отношением к русским она столкнулась в стране. Пост девушка разместила на странице в социальной сети. По словам бывшей тюменки, негатива в свою сторону она не заметила.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Про отношение к русским в Италии. Все ровно. Все отлично. Из неудобств — платишь везде только кэшем (наличные деньги — прим. URA.RU) и „кривой“ перелет», — написала Алена Водонаева на своей странице в социальной сети.

Как пояснила блогер, она улетела в Европу на свадьбу подруги. На таможне у девушки также не возникло никаких проблем, сотрудники были вежливы и спокойны.