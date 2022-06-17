Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери

«Я три с половиной года, даже четыре, получаю на Полину фиксированную сумму, прожиточный минимум — 15 тысяч. Многие поймут, что на эти деньги растить ребенка практически нереально. Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — отметила знаменитость в интервью для портала «Светская хроника».