Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери

Ведущая Дана Борисова сначала пыталась наладить общения с 14-летней дочерью Полиной, которая наносила себе увечья. А сейчас знаменитость выясняет отношения с бывшим мужем — бизнесменом Максимом Аксеновым.
Недавно Борисова подала в суд на предпринимателя. Звезда требует, чтобы он платил приличные деньги на содержание общей наследницы. По словам телеведущей, 15 тысяч в месяц — это мало.
«Я три с половиной года, даже четыре, получаю на Полину фиксированную сумму, прожиточный минимум — 15 тысяч. Многие поймут, что на эти деньги растить ребенка практически нереально. Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — отметила знаменитость в интервью для портала «Светская хроника».
Также Дана обвинила Максима в жестоком обращении с Полиной. Теледива рассказала, что экс-супруг избил дочь на глаза у своих родителей.
«У него началось бешенство, подбежал, повалил: „Я тебя сейчас ремнем“. Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — заявила звезда.
Ранее Полина жила с отцом. Однако сейчас девочка проводит время с матерью. Они смогли найти общий язык, а недавно даже сделали парные татуировки.