Подольская сообщила об отъезде из России

Певица рассказала о своем отъезде из России в ближайшее время. Жена известного российского музыканта Владимира Преснякова-младшего собирается ехать в Белоруссию.

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По словам артистки, в поездку она отправляется не одна, а со своей мамой Ниной Антоновной. Наталья отметила, что путешествие носит временный характер, а саму поездку перенести никак нельзя.

«У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы ее папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе», — поделилась своими планами певица.