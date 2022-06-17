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16 минут назад

Наталья Подольская уедет в Белоруссию

runews24.ru

Певица рассказала о своем отъезде из России в ближайшее время. Жена известного российского музыканта Владимира Преснякова-младшего собирается ехать в Белоруссию.

Подольская сообщила об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

По словам артистки, в поездку она отправляется не одна, а со своей мамой Ниной Антоновной. Наталья отметила, что путешествие носит временный характер, а саму поездку перенести никак нельзя.

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«У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы ее папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе», — поделилась своими планами певица.

Напомним также, что недавно Подольская побывала в Италии, где она провела каникулы вместе с сыновьями без супруга, младший из которых родился в октябре 2020 года.

Шоу-бизнес,Наталья Подольская,
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