Галкин нашел подработку в Израиле

Проживающий с конца февраля в Израиле шоумен Максим Галкин задался поисками дополнительных источников дохода. Теперь муж Аллы Пугачевой, по словам журналистов Pravda.Ru, размещает в своем Телеграм-канале рекламу. Речь идет о рекламе путеводителя по израильским достопримечательностям.

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В рекламных постах Галкин задорно рассказывает о самых интересных местах и развлечениях Тель-Авива. Россияне отмечают, что артист мог бы помочь и своей родной стране. Ее туристической отрасли тоже нужна реклама. Есть и те, кому кажется, что реклама в Телеграме Галкина появилась как плата за израильское гостеприимство.