В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Галкин нашел подработку в Израиле

Вести Подмосковья

Проживающий с конца февраля в Израиле шоумен Максим Галкин задался поисками дополнительных источников дохода. Теперь муж Аллы Пугачевой, по словам журналистов Pravda.Ru, размещает в своем Телеграм-канале рекламу. Речь идет о рекламе путеводителя по израильским достопримечательностям.

Галкин нашел подработку в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рекламных постах Галкин задорно рассказывает о самых интересных местах и развлечениях Тель-Авива. Россияне отмечают, что артист мог бы помочь и своей родной стране. Ее туристической отрасли тоже нужна реклама. Есть и те, кому кажется, что реклама в Телеграме Галкина появилась как плата за израильское гостеприимство.

«Где была его принципиальность?»: Киселев осадил Галкина

Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехали в Израиль и пока не собираются возвращаться в Россию. На весь июнь у Галкина планы. Он будет давать концерты в Израиле. Потом артист поедет в Латвию и в Австралию. А вот Пугачевой хочется в Россию ближе к сентябрю.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители