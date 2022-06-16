Собчак посмеялась над незрячей Гурцкой

Журналистка Ксения Собчак посмеялась над незрячей певицей Дианой Гурцкой. Знаменитость посвятила исполнительнице пост в своем telegram-канале.
Собчак стала гостьей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В своем блоге журналистка активно освещала происходящее на мероприятии. Также на нем присутствовала и Гурцкая.
Ксения поделилась видео, где Диана идет под руку со своим супругом Петром Кучеренко.
«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды. Апдейт: вижу много критики этого поста, но мне кажется, что уровень иронии задала сама Диана, когда спела песню „Я не вижу других кандидатов“. Думаю, что у нее с чувством юмора как раз все в порядке» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.
Напомним, певица с рождения не видит. Однако это не помешало Гурцкой построить карьеру в шоу-бизнесе. В 2005 году знаменитость вышла замуж за профессора РУДН Кучеренко. Спустя два года супруги стали родителями мальчика, которого назвали Константином.