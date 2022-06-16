Собчак посмеялась над незрячей Гурцкой

«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды. Апдейт: вижу много критики этого поста, но мне кажется, что уровень иронии задала сама Диана, когда спела песню „Я не вижу других кандидатов“. Думаю, что у нее с чувством юмора как раз все в порядке» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.