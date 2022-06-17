Мужа Глюкозы обвиняют в мошеннических махинациях

Конкурсный управляющий нефтяной компании «Руспетро» просит взыскать деньги с Александра Чистякова.

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru. Владимир Андреев/ Starface.ru.

Муж певицы Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков оказался замешан сразу в нескольких мошеннических махинациях. Как сообщает РИА «Новости», конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании «Руспетро» просит арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова около 35 миллионов рублей.

Управляющий требует признать недействительными трудовой договор с Чистяковым от 23 октября 2017 года в редакции допсоглашений, а также отменить решение о начислении ему денежных средств. В качестве санкций за недействительность сделок заявлены требования о взыскании с экс-руководителя около 28,9 миллиона и более 5,7 миллиона рублей. Рассмотрение заявлений о взыскании денежных средств с бывших руководителей компании назначено на 17 августа.

Как уточняет издание Teleprogramma.pro, имущество Александра Чистякова на сумму в 62 миллиона рублей на данный момент арестовано.