Волочкову раскритиковали за образ диснеевской принцессы

46-летняя красавица-танцовщица умудряется совмещать балет, пикантные скандалы и даже пение. На днях Анастасия Волочкова начала подготовку к важному событию.

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Неунывающая «королева шпагата» сейчас вовсю окучивает очередного избранника. На этот раз Анастасии Юрьевне посчастливилось наладить теплые отношения с известным продюсером и режиссером Маратом Халиковым. Видимо, между шоуменом и блондинкой пробежала мощная искра, вдохновившая парочку на совместную работу. Что именно затевает балерина – пока неизвестно. Судя по спойлерам, появившимся в микроблоге Волочквой, речь идет о съемках фильма или музыкального клипа.

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Вполне возможно, что Халиков сейчас пытается воплотить давнюю мечту Волочковой о певческой карьере в жизнь. В свое время вокальные задатки танцовщицы пришлись по душе Примадонне отечественной эстрады, что впоследствии и вдохновило Настю на очередную авантюру. Еще в прошлом году Анастасия Юрьевна представила на суд поклонников свой дебютный альбом «Вселенная». Тогда эйфорию начинающей певички подпортил скандал с той самой елочкой, под которую хозяйка роскошного особняка неосмотрительно пописала на глазах у соседей. Теперь же на руках у Волочковой есть все козыри, главным из них, наверное, можно назвать полезного во всех отношениях возлюбленного-режиссера.

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Сегодня в микроблоге балерины появились кадры, наделавшие немало шума среди ее фанатов. Счастливая артистка предстала в образе диснеевской принцессы, восхитив подписчиков шикарным нарядом и цветущим внешним видом. Как водится, нашлись и те, кто не сумел удержаться от колких высказываний в адрес Анастасии. Бдительные недоброжелатели поспешили жестко осадить красотку, которая наверняка даже не предала таким «комплиментам» особенного значения.