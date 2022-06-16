Раскрыты заработки Галкина на госконтрактах

Не так давно юморист Максим Галкин заявил, что он никогда не зарабатывал за счет государства. Однако это оказалось далеко не так. «Комсомольская правда» выяснила, сколько на самом деле удалось заработать телеведущему на госконтрактах.

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Большинство договоров за звезд подписывают агенты. Однако на сайте Госзакупок удалось найти и контракты, оформленные непосредственно на самого шоумена. Так, выяснилось, что Галкин дал три концерта по госконтракту - в Калининграде и Краснодаре. В разные годы за полуторачасовое выступление юморист получал от 1,5 до 1,8 млн бюджетных рублей. Всего за три шоу он заработал 5 млн 25 тысяч.

Кстати, супруга шоумена Алла Пугачева в госконтрактах не значится. Дело в том, что к тому моменту, когда закупочная система начала работать по-новому и все данные стали публичными, певица уже перестала выступать и закрыла все свои бизнесы.