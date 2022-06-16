Долецкая рассказала о конфликте с Пугачевой

Бывший главред Vogue Алена Долецкая рассказала, как съемка с Аллой Пугачевой чуть не закончилась крупным скандалом. В интервью для YouTube-канала «Стрелец-молодец» она поведала, что в 90-х Примадонну пригласили принять участие в съемке, а для образа ей предложили примерить наряды в японском стиле вместо привычных балахонов певицы.
Сперва Пугачева отказывалась и даже стала конфликтовать с редакцией.
«Хотя между нами и произошел серьезный исторический конфликт — потому что я никогда ни в кого не кидалась рулонами туалетной бумаги, — мы потом с Аллой Борисовной в ночи пошли отмечать эту съемку», — вспоминает Долецкая.
Журналистка подчеркнула, что Пугачева тогда была простужена и очень переживала за свои голосовые связки. Несмотря на это, она хорошо отработала, а после подружилась с Долецкой, что «говорит об очень масштабном человеке».