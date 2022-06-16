Эксперт о состоянии Пугачевой: «Это очень болезненная история»

Отправившись в Израиль четыре месяца назад, Алла Борисовна сообщила, что едет в запланированный отпуск, чтобы улучшить самочувствие. Но после долгого пребывания в теплых краях проблем у Примадонны только прибавилось.

Фото: Legion-media Legion-media

Вот уже несколько месяцев поклонники и звездные коллеги то и дело сыплют в адрес Пугачевой и ее супруга неприятными высказываниями. Максим Галкин открыто насмехается над знаменитостями, оставшимися в Москве, и сам не жалея разрывает все связи с родиной. Примадонне все эти перемены, по мнению специалистов, даются куда сложнее.

Алла Борисовна старается хранить молчание относительно политической и экономической ситуации в стране и мире. Не комментирует звезда даже большинство прямых выпадов в ее адрес. Однако, по словам психолога Натальи Панфиловой, это вовсе не значит, что певице удается сохранять душевное равновесие в этот непростой период.

За долгие годы блестящей карьеры Пугачева привыкла к зрительской любви, всеобщему уважению и славе. Ей были рады повсюду, но теперь все в корне изменилось. И это, безусловно, внутренне опустошает знаменитость.

"Это травматично и неприятно. Артист привыкает, что его любят, холят, это часть его жизни, и вдруг эта часть жизни куда-то резко исчезает. Сколько бы об этом ни было разговоров, что слава — это вещь зыбкая, но все равно это очень болезненная история, потому что мы все живые люди", - пояснил специалист.