Солнцев отказался покидать Сочи, чтобы навестить потерявшую ногу мать

«Нет, я отдых заканчивать не собираюсь. От меня толка в Москве никакого не будет. Мать после ковида, к ней никого не пускают. А свою ногу я ей отдать не мог», — подчеркнул Солнцев.

Он также посетовал на журналистов, которые «пристают с расспросами» о состоянии матери. Шоумен уточнил, что справится о здоровье родительницы, когда вернется в Москву. Вместе с этим Солнцев выразил сожаление на тему того, что его матери ампутировали ногу. По словам шоумена, она «сделала все», чтобы не общаться с сыном.