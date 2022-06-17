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2 часа назад

Гоген Солнцев отказался покидать Сочи, чтобы навестить потерявшую ногу мать

Газета.Ruиещё 1

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с PROZvezd заявил, что не собирается прерывать отпуск в Сочи, чтобы навестить лишившуюся ноги мать.

Солнцев отказался покидать Сочи, чтобы навестить потерявшую ногу мать
Фото: соцсетисоцсети

«Нет, я отдых заканчивать не собираюсь. От меня толка в Москве никакого не будет. Мать после ковида, к ней никого не пускают. А свою ногу я ей отдать не мог», — подчеркнул Солнцев.

Он также посетовал на журналистов, которые «пристают с расспросами» о состоянии матери. Шоумен уточнил, что справится о здоровье родительницы, когда вернется в Москву. Вместе с этим Солнцев выразил сожаление на тему того, что его матери ампутировали ногу. По словам шоумена, она «сделала все», чтобы не общаться с сыном.

Ранее Солнцев заявил, что его мать лишилась ноги из-за коронавируса.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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