Гагарина стала телеведущей нового шоу

Певица Полина Гагарина стала ведущей утреннего шоу «Модные игры» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает «Газета.ру».
Новое шоу стилистов «Модные игры» стартует уже 18 июня. В рамках программы, члены жюри — fashion-блогер Карина Нигай, стилист и дизайнер Алина Герман и комик Антон Шастун — будут угадывать, профессиональный стилист перед ними или любитель. Ведущей проекта стала Полина Гагарина.
«В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них профессиональный стилист, а кто-то — лишь в душе. С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди. Что самое классное, так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами», — рассказала певица.
Соревноваться участники будут в три этапа. В «Самопрезентации» жюри оценит внешний вид участников, в «Заданных обстоятельствах» им предстоит за 15 минут собрать образ из случайных вещей, а в «Одень звезду» — выполнить задание от приглашенной знаменитости. Победитель получит 100 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Полина Гагарина станет одним из хедлайнеров фестиваля «Алые паруса». Праздник выпускников состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 24 июня. Перед школьниками выступят музыкальные коллективы и исполнители. Марафон пройдет в три отделения, у каждого из которых будет свой хедлайнер. Известно, что еще одним хедлайнером станет группа The Hatters, имя третьего держится в секрете.