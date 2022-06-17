Добровинский оценил шансы сестры Градского на наследство

Звездный адвокат Александр Добровинский оценил шансы двоюродной сестры покойного артиста Александра Градского Натальи на получение наследства знаменитого брата.

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— Шансы Натальи Градской получить недвижимость практически равны нулю, поскольку прошли сроки исковой давности — если она была не согласна с завещанием, то надо было начинать процесс раньше. Сейчас же оспорить завещание невозможно — с какой стати, на основании чего? Даже в то время это было сложно сделать, а теперь невозможно, — цитирует слова адвоката Александра Добровинского StarHit.

Недавно двоюродная сестра Градского Наталья рассказала, как 20 лет назад знаменитый брат присвоил себе наследство, которое осталось после смерти ее отца.

По ее словам, композитор потерял мать, когда ему было 14 лет. О юном Градском стал заботиться дядя — отец Натальи. В начале 2000-х Наталья на время переехала в Ниццу и общалась с отцом только по телефону. Через какое-то время мужчина перестал выходить на связь.

Наталья долгое время думала, что отец просто сменил адрес. Когда к осени Наталье так и не удалось с ним связаться, она приехала в Москву. Там Градский сообщил Наталье, что ее отец умер еще 1 мая, а с ней не удалось связаться.