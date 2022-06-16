Шаляпин призвал СМИ перестать травить его мать

«Оставьте в покое мою маму! Уже год трясете ее имя. Вы объявили ее чуть ли не главной взяточницей. <...> Моя мама не приближена ни к каким бюджетам, она не имеет отношения к распилу», — высказался Шаляпин в личном блоге.