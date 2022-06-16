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1 час назад

Шаляпин призвал волгоградские СМИ перестать травить его мать

Газета.Ruиещё 1

Певец Прохор Шаляпин в своем Instagram* обратился к представителям СМИ Волгограда, которые активно пишут материалы про его осужденную мать. В обращении шоумен попросил прекратить травлю его родительницы.

Шаляпин призвал СМИ перестать травить его мать
Фото: shalyapin_official/Instagram* (организация запрещена в России)shalyapin_official/Instagram*

«Оставьте в покое мою маму! Уже год трясете ее имя. Вы объявили ее чуть ли не главной взяточницей. <...> Моя мама не приближена ни к каким бюджетам, она не имеет отношения к распилу», — высказался Шаляпин в личном блоге.

Также шоумен предполагает, что за травлей его матери стоят некие доброжелатели. Как утверждает Шаляпин, он не знает точных имен тех, кто может быть причастен к инциденту.

В мае стало известно, что Волгоградский суд приговорил мать Прохора Шаляпина к 3 годам и 3 месяцам условно за взяточничество и подлог. Суд освободил Колесникову от наказания за один эпизод взяточничества и два эпизода служебного подлога в связи с истечением срока давности.

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*Instagram - компания-владелец Meta признана экстремистской организацией

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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