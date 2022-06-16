«Это чушь»: сын Градского ответил на обвинения тети

«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним», — заявил Даниил.