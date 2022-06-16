«Это чушь»: сын Градского ответил на обвинения тети

Старший сын музыканта Александра Градского Даниил заявил, что не обещал своей тете квартиру, которой якобы незаконно завладел его отец. Как сообщает Teleprogramma.pro, в беседе с продюсером Феликсом Абраамяном он заявил, что двоюродная сестра композитора Наталья живет во Франции и может позволять себе говорить что угодно.
«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним», — заявил Даниил.
Напомним, что Градский умер в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Накануне Наталья обвинила своего родственника в присвоении наследства ее отца — якобы 20 лет назад он склонил мужчину оставить наследство в его пользу.
После смерти брата она пыталась договориться с родственниками Александра Борисовича, однако они отказались слушать ее претензии. При этом Даниил якобы обещал ей вернуть недвижимость.