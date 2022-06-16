Шепелев уехал отдыхать в Болгарию в день седьмой годовщины смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев удивил поклонников своим поведением в годовщину смерти супруги Жанны Фриске. Он взял сына Платона и отправился с ним в Болгарию. Свой отъезд Шепелев сопроводил постом в соцсетях. Однако в нем не было ни слова памяти или скорби по поводу трагической кончины звезды российской эстрады. «Утренние самолеты летом — это совсем не так мучительно, как зимой», — написал телеведущий. Примечательно, что за несколько дней до смерти Фриске Шепелев поступил аналогичным образом. По словам родственников певицы, когда экс-солистке группы «Блестящие» было уже совсем плохо, он неожиданно забрал сына и уехал из Москвы в ту же Болгарию.