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3 часа назад

Шепелев уехал отдыхать в Болгарию в день седьмой годовщины смерти Фриске

Слово и Делоиещё 1

Телеведущий Дмитрий Шепелев удивил поклонников своим поведением в годовщину смерти супруги Жанны Фриске. Он взял сына Платона и отправился с ним в Болгарию. Свой отъезд Шепелев сопроводил постом в соцсетях. Однако в нем не было ни слова памяти или скорби по поводу трагической кончины звезды российской эстрады. «Утренние самолеты летом — это совсем не так мучительно, как зимой», — написал телеведущий. Примечательно, что за несколько дней до смерти Фриске Шепелев поступил аналогичным образом. По словам родственников певицы, когда экс-солистке группы «Блестящие» было уже совсем плохо, он неожиданно забрал сына и уехал из Москвы в ту же Болгарию.

Шепелев уехал отдыхать в Болгарию в день седьмой годовщины смерти Фриске
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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