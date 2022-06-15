Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал кесарево сечение

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале раскритиковал «впаривание» женщинам операции по кесаревому сечению и призвал рожать естественным путем.

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Свое возмущение тем, что женщины идут «делать кесарево сечение без абсолютно необходимых на то показаний», Лебедев высказал с использованием ненормативной лексики.

«Роды - естественный и физиологичный процесс. Роды так же мало подвержены регулированию Минздрава, как и перистальтика. Но современная медицина во многих странах настроила общественное мнение на то, что рожать надо в роддомах, а кое-где пошли еще дальше, например, в США, где кесарево делают в трети случаев», - заявил дизайнер.

Он назвал главной причиной такой популярности этой операции то, что «за кесарево в два раза больше платят врачам», чем за роды естественным путем. При этом, по мнению Лебедева, восстановление женщины после кесарева не идет не в какое сравнение с восстановлением после родов естественным путем.

«После естественных родов можно плясать через десять минут, даже если было пару разрывов. После кесарева у женщин комплексы, депрессия (…) Короче, девушка, если у тебя есть хоть малейший шанс не купиться на кесарево, которое тебе будут впаривать в роддоме любой ценой, то не купись», - констатировал он.