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1 час назад

Продюсеры Зиннатуллина и Ивлев пострадали в ДТП

Елена Прошина

Машина BMW, в которой находились гендиректор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина и продюсер Илья Ивлев, врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Об этом со ссылкой на Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти пишет «Пятый канал».

Продюсеры Зиннатуллина и Ивлев пострадали в ДТП
Фото: vk.comvk.com

По данным канала, ДТП произошло около четырех часов утра. Сидевшего за рулем Ивлева зажало между рулем и сидением, а находившаяся рядом с ним Зиннатуллина получила травму ноги.

Помощь продюсерам, которые ехали на Петербургский международный экономический форум, оказали сотрудники ОМОН «Бастион». Они были заняты выполнением служебных задач, но увидели ДТП, помогли пострадавшим и были с ними до приезда скорой помощи.

После аварии продюсеры были доставлены в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Зиннатуллина находится в отделении неврологии, а Ивлев — в хирургической реанимации, отмечает издание.

Ранее автобус со звездами российской эстрады попал в аварию на обратном пути из Херсона. В нем находились группы «Земляне» и «СПБ!», Елена Север, ВладиМир и другие артисты. По словам пассажиров, автобус едва не столкнулся ночью с фурой на плохо освещенной трассе и был вынужден съехать в кювет.

Шоу-бизнес,Елена Север,Росгвардия,
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