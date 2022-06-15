Продюсеры Зиннатуллина и Ивлев пострадали в ДТП

Машина BMW, в которой находились гендиректор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина и продюсер Илья Ивлев, врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Об этом со ссылкой на Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти пишет «Пятый канал».

Фото: vk.com vk.com

По данным канала, ДТП произошло около четырех часов утра. Сидевшего за рулем Ивлева зажало между рулем и сидением, а находившаяся рядом с ним Зиннатуллина получила травму ноги.

Помощь продюсерам, которые ехали на Петербургский международный экономический форум, оказали сотрудники ОМОН «Бастион». Они были заняты выполнением служебных задач, но увидели ДТП, помогли пострадавшим и были с ними до приезда скорой помощи.

После аварии продюсеры были доставлены в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Зиннатуллина находится в отделении неврологии, а Ивлев — в хирургической реанимации, отмечает издание.