Алибасов рассказал о воссоединении с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов снова воссоединился с бывшей супругой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, сейчас они живут счастливо. Об этом сообщает Пятый канал.

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Как рассказал музыкант, несмотря на громкий развод, они с бывшей супругой снова вместе. Лидию Николаевну он считает очень умной и мудрой.

«Я к ней отношусь не просто как к женщине. Она еще человек великий — очень умная, мудрая, так много читает, так много знает. С ней вообще рядом сидеть и общаться можно бесконечно, без остановок, — рассказал Алибасов.

Он также добавил, что Федосеева-Шукшина очень ревностно относится к различным слухам о его любовных похождениях. Однако Алибасову удается успокоить актрису.