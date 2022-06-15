В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Алибасов рассказал о воссоединении с Федосеевой-Шукшиной

Елена Прошина

Продюсер Бари Алибасов снова воссоединился с бывшей супругой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, сейчас они живут счастливо. Об этом сообщает Пятый канал.

Алибасов рассказал о воссоединении с Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал музыкант, несмотря на громкий развод, они с бывшей супругой снова вместе. Лидию Николаевну он считает очень умной и мудрой.

«Я к ней отношусь не просто как к женщине. Она еще человек великий — очень умная, мудрая, так много читает, так много знает. С ней вообще рядом сидеть и общаться можно бесконечно, без остановок, — рассказал Алибасов.

Он также добавил, что Федосеева-Шукшина очень ревностно относится к различным слухам о его любовных похождениях. Однако Алибасову удается успокоить актрису.

Ранее Федосеева-Шукшина опровергла новость о разводе с Алибасовым. По ее словам, она все еще продолжает оставаться его законной супругой. Она уточнила, что никакого развода в сентябре прошлого года, о котором рассказал адвокат Александр Бенхин, не было.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители