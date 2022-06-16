Полина Гагарина стала ведущей нового шоу на ТНТ

Известная российская певица Полина Гагарина стала ведущей нового утреннего шоу «Модные игры» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу канала.

В рамках программы перед членами жюри предстанут профессиональные стилисты и любители. Участникам выпусков предстоит пройти оценку их внешнего вида, собрать образ из случайных вещей, а также выполнить задание от приглашенной знаменитости. Задача экспертов — догадаться, кто из гостей является стилистом по профессии, а кто — по призванию. В роли жюри выступят юморист Антон Шастун, блогерша Карина Нигай и стилистка Алина Герман.

Гагарина, комментируя свою работу в программе, заявила, что в передачу приходят «безусловно талантливые люди».

«Что самое классное, так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами», — высказалась она об участниках шоу.

Отмечается, что победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Премьера шоу запланирована на 18 июня.