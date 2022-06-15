Российский певец Филипп Киркоров появился на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Популярный исполнитель заявил, что вложил денежные средства в строительство торгового-развлекательного комплекса «Звезда» под Петербургом. Об это сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказался фрагмент интервью с Киркоровым.

«Я сегодня инвестор», – рассказал певец.

Как уточняется в СМИ, сегодня звезда российской эстрады и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на полях экономического форума подписали соглашение о строительстве торгового-развлекательного комплекса в Новосаратовке.