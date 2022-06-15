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45 минут назад

«Я сегодня инвестор»: Киркоров посетил ПМЭФ. Видео

Александр Кузьмин

Российский певец Филипп Киркоров появился на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Популярный исполнитель заявил, что вложил денежные средства в строительство торгового-развлекательного комплекса «Звезда» под Петербургом. Об это сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказался фрагмент интервью с Киркоровым.

«Я сегодня инвестор», – рассказал певец.

Как уточняется в СМИ, сегодня звезда российской эстрады и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на полях экономического форума подписали соглашение о строительстве торгового-развлекательного комплекса в Новосаратовке.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На мероприятии планируется обсудить вопросы глобальной и российской экономики, а также социальные вопросы и развитие современных технологий. В этом году страной-гостем выступит Египет.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Александр Дрозденко,Филипп Киркоров,
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