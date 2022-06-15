«Горячая штучка»: похудевшая Нетребко восхитила россиян

Еще совсем недавно оперную диву забрасывали оскорблениями и угрозами за якобы предательство Родины. Однако по прошествии месяцев россияне остыли и снова воспылали любовью к исполнительнице.

Фото: Legion-Media Legion-Media

Анна Нетребко и сама, кажется, вернулась к привычной жизни. Если сразу после скандала певица практически полностью перестала выкладывать в соцсети детали своей повседневной жизни, то сейчас спокойно публикует развлекательные фото и видео, а также домашние ролики. В одном из последних постов в персональном блоге Анна предстала перед всеми в домашней обстановке, с бигуди в волосах и простом платье.

Видео дня

Хотя наряд Нетребко на этот раз не отличался вычурностью, он позволил поклонникам звезды полюбоваться ее фигурой. И, стоит отметить, оперная дива выглядит прекрасно. Неудивительно, что постройневшая Анна безо всякого стеснения выкладывает подобные видео на всеобщее обозрение. Люди моментально отреагировали на публикацию, оставив исполнительнице комплименты.

«Без фильтров, роскошная»; «Горячая штучка»; «Естественная и простая»; «Богиня»; «Какая красавица»; «Лучшая»; «Королева», — пишут восхищенные фанаты Нетребко. многие из которых, что интересно, россияне.

Впрочем, остались еще интернет-пользователи, которые не готовы так быстро забыть недавнего поступка Анны. Напомним, не желая терять западную аудиторию и работу за границей, оперная дива пошла на смелый шаг. Нетребко публично заявила, что не поддерживает российскую военную специальную операцию по спасению Донбасса, а также денацификации и демобилизации Украины. Тогда Анна моментально испытала на себе всю силу народного гнева, став для всех второй Чулпан Хаматовой. И как бы сейчас Нетребко ни старалась делать вид, что все хорошо, в Instagram* звезде продолжают писать гадости. Правда, уже в меньшем объеме, чем еще месяц назад.

«Кем вы все восхищаетесь?! Сидите и поете дифирамбы! А она сидит со своими деньгами, да, заработанными, но сейчас плевала на всех вас», — написали Анне под новым видео в Instagram*.

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