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1 час назад

The Rolling Stones отменили концерт из-за коронавируса у Мика Джаггера

Lenta.ru

Участники британской группы The Rolling Stones отменили концерт в Амстердаме из-за коронавируса у фронтмена Мика Джаггера. Об этом сам музыкант сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

The Rolling Stones отменили концерт из-за болезни Мика Джаггера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, у него обнаружили COVID-19 всего за несколько часов до выступления.

«Мне очень жаль, что нам пришлось так стремительно отложить сегодняшнее шоу в Амстердаме. К сожалению, мне только что пришел положительный результат на ковид. Мы постараемся изменить дату концерта и вернуться как можно скорее. Спасибо всем за терпение и понимание», — написал Джаггер.

О своем самочувствии и дальнейшем лечении музыкант ничего не сообщил.

В прошлом году Джаггер высмеял антипрививочников и сторонников теорий заговора в своей песне Eazy Sleazy, записанной вместе с лидером Foo Fighters Дейвом Гролом. Музыкант отметил, что идея композиции пришла к нему на фоне пандемии коронавируса. В тексте упоминаются люди, которые верят в инопланетян и плоскую землю, а также те, кто убежден, что при помощи вакцины основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс контролирует людей.

Шоу-бизнес,Билл Гейтс,Microsoft,
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