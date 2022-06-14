The Rolling Stones отменили концерт из-за болезни Мика Джаггера

Участники британской группы The Rolling Stones отменили концерт в Амстердаме из-за коронавируса у фронтмена Мика Джаггера. Об этом сам музыкант сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Мне очень жаль, что нам пришлось так стремительно отложить сегодняшнее шоу в Амстердаме. К сожалению, мне только что пришел положительный результат на ковид. Мы постараемся изменить дату концерта и вернуться как можно скорее. Спасибо всем за терпение и понимание», — написал Джаггер.

В прошлом году Джаггер высмеял антипрививочников и сторонников теорий заговора в своей песне Eazy Sleazy, записанной вместе с лидером Foo Fighters Дейвом Гролом. Музыкант отметил, что идея композиции пришла к нему на фоне пандемии коронавируса. В тексте упоминаются люди, которые верят в инопланетян и плоскую землю, а также те, кто убежден, что при помощи вакцины основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс контролирует людей.