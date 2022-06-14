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17 минут назад

«Надо перестать бухать»: известный продюсер раскрыл жуткую правду об Охлобыстине

Экспресс газета

Слухи об алкоголизме Ивана Охлобыстина поклонники муссируют уже много лет. Сам артист своей тяги к крепким напиткам не отрицает, но подробности его нынешнего состояния заставляют фанатов ужаснуться.

С конца февраля популярный актер, а в прошлом священнослужитель Иван Охлобыстин активно поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Он устраивает акции в поддержку военных и часто рассуждает о происходящем в своем Telegram-канале, всегда выступая на стороне русских. Но недавно страшную правду о том, как артист переживает нынешние времена, рассказал продюсер и конферансье Алексей Остудин.

В новом интервью Алексей Михайлович заявил, что пагубная привычка Охлобыстина употреблять крепкие напитки безо всякой меры никуда не делась, а только усугубилась. В состоянии опьянения он якобы творит совершенно дикие вещи.

"Ване нужно перестать бухать. Знаю, что он напивается, звонит нашим общим друзьям и говорит что-то вроде: какой кайф, сейчас мы скинем ядерную бомбу и все умрем, русские хотят умереть. Охлобыстина я всегда считал крайне переоцененной фигурой. То, что он говорит, нельзя произносить в приличном обществе", - поделился с прессой продюсер.

Отметим, что Охлобыстин никогда не стеснялся резких высказываний даже публично. Недавно актер поделился своим мнением относительно коллег, покинувших Россию в связи с политической ситуацией в стране.

«... Сейчас все эти трусы в лосинах сдристнули, не став делить судьбу Отечества, предали свой профессиональный долг», - заявил Иван Иванович.

Немного позже звезда «Интернов» вдруг заявила журналистам, что никого осуждать все же не хочет и просто живет своей жизнью. Сам Охлобыстин, как и все члены его большой семьи, покидать страну не планирует.

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