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50 минут назад

Макеева пристроила мужа к себе на работу

Елена Прошина

Актриса Анастасия Макеева устроила своего супруга Романа Малькова к себе концертным директором. Как сообщает Teleprogramma.pro, она рассказала в социальных сетях, что муж помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды, а также в квантовой психологии.

Макеева пристроила мужа к себе на работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что ранее Роман занимался ремонтом квартир и строительством домов, над чем иронизировали многие комментаторы. Чем он зарабатывал на жизнь после того, как ушел из этой сферы, до сих пор было неизвестно.

Напомним, что Мальков прожил в браке со своей бывшей супругой Светланой 17 лет, после чего развелся с и ушел к Макеевой. С бывшей женой он оставил троих детей, а их разрыв сопровождался бурным скандалом — экс-супруга Малькова считает актрису разлучницей.

Ранее стало известно, что Светлана переехала из Словении в США вместе с детьми. Через некоторое время выяснилось, что женщина уехала ради нового жениха, который живет в Сиэтле. Там же женщина планирует открыть собственную художественную школу.

Макеева в ответ на переезд Мальковой заявила, что женщина увезла детей в США без согласия их отца, а также обвинила ее в пристрастии к спиртным напиткам.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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