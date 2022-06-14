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1 час назад

Меладзе тайно выступил на корпоративе в Екатеринбурге

Елена Прошина

Несмотря на свои недавние антироссийские заявления, Валерий Меладзе не гнушается выступать перед состоятельной российской публикой. В Telegram-канале «НеОпра, блин!» появилась информация, что певец спел на частном корпоративе в Екатеринбурге.

Меладзе тайно выступил на корпоративе в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, мероприятие с участием Меладзе не афишировалось, чтобы не вызвать возмущение. Концерт прошел в «Екатеринбург Арене» в День России.

«Певец выступил в Екатеринбурге в День России (как символично) на корпоративе. И как пишут местные СМИ, выступление тщательно скрывалось из-за опасения народного недовольства», - говорится в сообщении.

Ранее Валерий Меладзе резко осудил спецоперацию РФ на Украине заявив, что разочаровался в шоу-бизнесе. Артист заверил, что намерен прекратить творческую деятельность и вернуться к прежней работе, т.е. снова заняться бизнесом. По словам артиста, после института он занимался сферой глубокой очистки воды.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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