Меладзе тайно выступил на корпоративе в Екатеринбурге

Несмотря на свои недавние антироссийские заявления, Валерий Меладзе не гнушается выступать перед состоятельной российской публикой. В Telegram-канале «НеОпра, блин!» появилась информация, что певец спел на частном корпоративе в Екатеринбурге.
Как уточняется, мероприятие с участием Меладзе не афишировалось, чтобы не вызвать возмущение. Концерт прошел в «Екатеринбург Арене» в День России.
«Певец выступил в Екатеринбурге в День России (как символично) на корпоративе. И как пишут местные СМИ, выступление тщательно скрывалось из-за опасения народного недовольства», - говорится в сообщении.
Ранее Валерий Меладзе резко осудил спецоперацию РФ на Украине заявив, что разочаровался в шоу-бизнесе. Артист заверил, что намерен прекратить творческую деятельность и вернуться к прежней работе, т.е. снова заняться бизнесом. По словам артиста, после института он занимался сферой глубокой очистки воды.