Меладзе тайно выступил на корпоративе в Екатеринбурге

Несмотря на свои недавние антироссийские заявления, Валерий Меладзе не гнушается выступать перед состоятельной российской публикой. В Telegram-канале «НеОпра, блин!» появилась информация, что певец спел на частном корпоративе в Екатеринбурге.

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Как уточняется, мероприятие с участием Меладзе не афишировалось, чтобы не вызвать возмущение. Концерт прошел в «Екатеринбург Арене» в День России.

«Певец выступил в Екатеринбурге в День России (как символично) на корпоративе. И как пишут местные СМИ, выступление тщательно скрывалось из-за опасения народного недовольства», - говорится в сообщении.