Садальский назвал причину ссоры с Васильевой

Актер Станислав Садальский рассказал, что поссорился со своей подругой и коллегой Татьяной Васильевой из-за того, что она «лжет за деньги». Как сообщает Prozvezd.info, артист заявил, что актриса «обливает всех гразью».

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«Ее любовь к деньгам — вот причина нашего расставания. Она за деньги все, что угодно, скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей надо кормить детей. И лжет ради них по заказу, за деньги», — высказался Садальский.

Вместе с этим актер также предположил, что Васильева ненавидит и своих детей, из-за чего пытается от них «откупиться». Сам Садальский заявляет, что для него деньги не играют столь значимой роли, а самым главным для него являются человеческие взаимоотношения.