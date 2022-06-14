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15 минут назад

Садальский назвал причину ссоры с Васильевой

Елена Прошина

Актер Станислав Садальский рассказал, что поссорился со своей подругой и коллегой Татьяной Васильевой из-за того, что она «лжет за деньги». Как сообщает Prozvezd.info, артист заявил, что актриса «обливает всех гразью».

Садальский назвал причину ссоры с Васильевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ее любовь к деньгам — вот причина нашего расставания. Она за деньги все, что угодно, скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей надо кормить детей. И лжет ради них по заказу, за деньги», — высказался Садальский.

Вместе с этим актер также предположил, что Васильева ненавидит и своих детей, из-за чего пытается от них «откупиться». Сам Садальский заявляет, что для него деньги не играют столь значимой роли, а самым главным для него являются человеческие взаимоотношения.

Напомним, что ранее Садальский раскритиковал Елену Ваенгу за рассказ о том, что в школе ее заставляли есть собственную рвоту. Он предположил, что лучше бы певица не упоминала об этом в интервью. Фанаты же с ним не согласились, отметив, что если о таких историях молчать, то подобные инциденты будут случаться и дальше.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Татьяна Васильева,
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