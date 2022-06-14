Мошенники обокрали друзей Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Пятым каналом» пожаловался на мошенников из ближнего зарубежья: они взломали его почту и попросили у друзей крупные суммы денег.

«Некие злоумышленники из ближнего зарубежья решили воспользоваться моим добрым именем, вскрыли мою почту и решили использовать мои связи, моих знакомых. Уже стали люди собирать средства, стали отправлять мне сообщения, что отправили 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч», — рассказал Сафронов.

Он посетовал, что средства попали в руки злоумышленников, а не направились в детский дом или на какую-либо другую благотворительную цель. Сафронов выразил признательность друзьям, которые были готовы прийти к нему на помощь, однако не стал называть имен пострадавших от преступной аферы. Художник посетовал на цинизм мошенников и призвал всех перепроверять сомнительные просьбы о финансовой помощи.