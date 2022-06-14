«Света сидела на двух стульях»: продюсер об отношении украинцев к Лободе

На Украине отказываются от выступлений певицы Светланы Лободы, рассказал продюсер Алксей Остудин. Как сообщает «Слово и Дело», он подчеркнул, что исполнительница долгое время «сидела на двух стульях», однако сейчас она может рассчитывать на гонорары от выступлений только за пределами России и Украины.
«Света сидела на двух стульях и долго была самой востребованной и дорогой российской певицей, что не совсем было по душе кому-то на Украине», — заявил Остудин, добавив, что к дискриминации Лободы на Украине «кто-то приложил руку».
Продюсер отметил, что Лобода пыталась реабилитироваться в глазах украинцев и записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала свои переживания насчет ситуации в мире, однако этот поступок вызвал лишь больше гнева от общественности.
«Андрей Данилко предложил вручить ей "Оскара". Поступок Лободы привел к гневной отповеди бывшего продюсера Лободы — Нателлы Крапивиной, которую недавно лишили российского гражданства», — напомнил продюсер.
Напомним, что ранее Крапивина заявляла, что Лобода согласна выступать перед россиянами за гонорар в 70 тыс. евро, однако лишь за пределами России. В апреле певица попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. В него вошли известные личности, которые выступали против спецоперации на Украине.