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1 час назад

«Света сидела на двух стульях»: продюсер об отношении украинцев к Лободе

Елена Прошина

На Украине отказываются от выступлений певицы Светланы Лободы, рассказал продюсер Алксей Остудин. Как сообщает «Слово и Дело», он подчеркнул, что исполнительница долгое время «сидела на двух стульях», однако сейчас она может рассчитывать на гонорары от выступлений только за пределами России и Украины.

«Света сидела на двух стульях»: продюсер об отношении украинцев к Лободе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Света сидела на двух стульях и долго была самой востребованной и дорогой российской певицей, что не совсем было по душе кому-то на Украине», — заявил Остудин, добавив, что к дискриминации Лободы на Украине «кто-то приложил руку».

Продюсер отметил, что Лобода пыталась реабилитироваться в глазах украинцев и записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала свои переживания насчет ситуации в мире, однако этот поступок вызвал лишь больше гнева от общественности.

«Андрей Данилко предложил вручить ей "Оскара". Поступок Лободы привел к гневной отповеди бывшего продюсера Лободы — Нателлы Крапивиной, которую недавно лишили российского гражданства», — напомнил продюсер.

Напомним, что ранее Крапивина заявляла, что Лобода согласна выступать перед россиянами за гонорар в 70 тыс. евро, однако лишь за пределами России. В апреле певица попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. В него вошли известные личности, которые выступали против спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Андрей Данилко,Светлана Лобода,
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