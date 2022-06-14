Гаспарян вступился за покинувшую Россию Пугачеву

Телеведущий и журналист Артур Гаспарян встал на защиту певицы Аллы Пугачевой, которую буквально затравили после отъезда из России. Он заявил, что Примадонна представляет собой целую эпоху.

Фото: Агентство «Москва» / Александр Авилов Агентство «Москва» / Александр Авилов

Гаспарян призвал не позиционировать Пугачеву в качестве врага народа. Он напомнил, что певица подарила нескольким поколениям свои песни и эмоции.

«Нельзя объявить врагом народа целую Примадонну. Мы все смотрели "Сталкер" Андрея Тарковского. Знаем, что такое Зазеркалье из детских сказок. Случилось наше попадание в Зазеркалье», — высказался публицист в рамках шоу «Котрикадзе Дзядко».