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1 час назад

Журналист Гаспарян вступился за покинувшую Россию Пугачеву

Слово и Делоиещё 1

Телеведущий и журналист Артур Гаспарян встал на защиту певицы Аллы Пугачевой, которую буквально затравили после отъезда из России. Он заявил, что Примадонна представляет собой целую эпоху.

Гаспарян вступился за покинувшую Россию Пугачеву
Фото: Агентство «Москва» / Александр АвиловАгентство «Москва» / Александр Авилов

Гаспарян призвал не позиционировать Пугачеву в качестве врага народа. Он напомнил, что певица подарила нескольким поколениям свои песни и эмоции.

«Нельзя объявить врагом народа целую Примадонну. Мы все смотрели "Сталкер" Андрея Тарковского. Знаем, что такое Зазеркалье из детских сказок. Случилось наше попадание в Зазеркалье», — высказался публицист в рамках шоу «Котрикадзе Дзядко».

Исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с семьей покинула Россию после начала специальной операции на Украине. Ее супруг, шоумен Максим Галкин, неоднократно осуждал действия Москвы, вставшей на защиту мирного населения Донбасса. В связи с этим, юморист был раскритикован и коллегами, и поклонниками.

Шоу-бизнес,Артур Гаспарян,Максим Галкин,Алла Пугачева,Андрей Тарковский,
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