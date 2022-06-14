Гаспарян вступился за покинувшую Россию Пугачеву

Телеведущий и журналист Артур Гаспарян встал на защиту певицы Аллы Пугачевой, которую буквально затравили после отъезда из России. Он заявил, что Примадонна представляет собой целую эпоху.
Гаспарян призвал не позиционировать Пугачеву в качестве врага народа. Он напомнил, что певица подарила нескольким поколениям свои песни и эмоции.
«Нельзя объявить врагом народа целую Примадонну. Мы все смотрели "Сталкер" Андрея Тарковского. Знаем, что такое Зазеркалье из детских сказок. Случилось наше попадание в Зазеркалье», — высказался публицист в рамках шоу «Котрикадзе Дзядко».
Исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с семьей покинула Россию после начала специальной операции на Украине. Ее супруг, шоумен Максим Галкин, неоднократно осуждал действия Москвы, вставшей на защиту мирного населения Донбасса. В связи с этим, юморист был раскритикован и коллегами, и поклонниками.