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57 минут назад

«Выживет только любовь»: постельное фото Агутина попало в Сеть

Экспресс газета

Исполнителю хита «Босоногий мальчик» скоро исполнится 54 года. Он прекрасно выглядит и активно работает, после чего не против и как следует отдохнуть.

«Выживет только любовь»: Агутин поделился трогательным фото
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Вокруг Леонида Агутина и Анжелики Варум постоянно витают самые разные слухи. То фанаты судачат о том, что музыкант на постоянной основе изменяет жене, то обоих подозревают в сборе денег для ВСУ. Недавно певец дал подписчикам новый повод для обсуждений, опубликовав в своих социальных сетях необычное фото.

В Telegram-канале Леонида Николаевича в последнее время редко встретишь «бытовые» кадры из повседневной жизни. Певец долго молчал относительно российской спецоперации на Украине, потом оправдывался и опровергал слухи о том, что вместе с Варум якобы покинул Россию. Настроен музыкант, кажется, философски - он продолжает трудиться и делиться новинками с публикой.

Недавно свет увидела песня Агутина под названием «ДНК», которая была написана еще год назад, но долго лежала на полке. Композиция зрителям, кажется, уже успела полюбиться. В Санкт-Петербурге певца встречали строчками из нового хита.

На странице Леонида Николаевича появилось фото гостиничной постели, на которой выложены слова его песни, вырезанные из бумаги. Дополняет композицию алое бумажное «сердечко».

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«Выживет только любовь», - написал персонал отеля для знаменитого гостя.

Подписчики активно поддерживают любимого музыканта, уверяя, что его песни помогают справиться с волнениями в этот непростой для страны период. Многие говорят Агутину о том, что, несмотря на все обвинения, его любят в России и ценят то, что он остался на родине и продолжает выступать.

«Так встречают! Душевно! Значит, все будет хорошо!», «Как же приятно! Леонид, вас все любят, нас миллионы, которые вас обожают», - пишут в комментариях восхищенные фанаты.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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