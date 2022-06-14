Малиновская пожаловалась на безденежье

Модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала, что в последнее время ей не хватает денег. Ка сообщает Teleprogramma.pro, в соцсетях подписчики спросили у нее, почему в последнее время на ее странице нет снимков из поездок на отдых.

Фото: ТАСС ТАСС

«Не могу себе позволить. Я — безработная», — заявила Малиновская.

Напомним, что Малиновская получила большую известность во время работы на канале «Муз-ТВ» в роли ведущей различных передач. Кроме того, знаменитость снялась в ряде клипов и занималась дубляжом серии мультфильмов «Мадагаскар», где дала свой голос бегемоту Глории. При этом в последнее время она не появляется на светских вечеринках.