Шукшина раскрыла размер премий ведущих ВГТРК

Актриса и телеведущая Мария Шукшина поделилась наградным листом менеджеров и ведущих ВГТРК. О подробностях артистка рассказала на своем telegram-канале.

Фото: соцсети соцсети

В документе указаны лица, которые получили денежные выплаты «за верность профессии и Родине». Сумма премий варьируется от одного миллиона рублей до двух. Минимальный размер средств получили Ольга Скабеева, Мария Ситтель, Анастасия Попова и Евгений Рожков.

Максимальные награждения достались Дмитрию Киселеву, Андрею Кондрашову и Антону Златопольскому. Шукшина решила никак не комментировать выложенный пост.