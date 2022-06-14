В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Шукшина раскрыла размер премий ведущих и менеджеров ВГТРК

WomanHit.ruиещё 1

Актриса и телеведущая Мария Шукшина поделилась наградным листом менеджеров и ведущих ВГТРК. О подробностях артистка рассказала на своем telegram-канале.

Шукшина раскрыла размер премий ведущих ВГТРК
Фото: соцсетисоцсети

В документе указаны лица, которые получили денежные выплаты «за верность профессии и Родине». Сумма премий варьируется от одного миллиона рублей до двух. Минимальный размер средств получили Ольга Скабеева, Мария Ситтель, Анастасия Попова и Евгений Рожков.

Максимальные награждения достались Дмитрию Киселеву, Андрею Кондрашову и Антону Златопольскому. Шукшина решила никак не комментировать выложенный пост.

Ранее Мария раскритиковала шоумена и телеведущего Максима Галкина. Звезда посоветовала ему оставаться в Израиле, где артист живет с конца февраля.

Шоу-бизнес,Ольга Скабеева,Мария Ситтель,Евгений Рожков,Анастасия Попова,Максим Галкин,Мария Шукшина,Андрей Кондрашов,Дмитрий Киселев,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители